В Челябинске мятежного депутата сняли с праймериз «Единой России»

Скандального депутата Челябинской гордумы лишили регистрации участника предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты Госдумы от «партии власти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 мая, региональный оргкомитет по праймериз «Единой России» отменил регистрацию депутата Курчатовского райсовета и Челябинской городской думы Ильи Мительмана в качестве участника предварительного голосования перед выборами в Госдуму.

Напомним, Илья Мительман заявился на участие в предварительном голосовании по Челябинскому одномандатному округу, хотя областное руководство ЕР и региональные власти согласовали на этот округ вице-спикера заксобрания области Владимира Павлова.

Однако на этой неделе на парламентария подали две жалобы. Сначала Мительмана обвинили в подкупе. Так расценили награждение победителей конкурса «Человек года в Курчатовском районе-2020», состоявшееся 16 апреля нынешнего года. Инициатором проведения конкурса был Илья Мительман, и он же вручал победителям грамоты.

Но рассматривавшая жалобу рабочая группа не увидела в действиях депутата подкупа. После этого появилась еще одна жалоба – о нарушении партийной дисциплины. Автор жалобы напомнил, что во время годового отчета мэра Челябинска Натальи Котовой Мительман выступил с критикой градоначальницы и голосовал против его принятия. Между тем, фракция «Единой России», членом которой он является, приняла решение отчет поддержать.

Именно вторая жалоба и послужила поводом для отзыва регистрации участника праймериз.

Интересно, что ранее околоправительственные эксперты заявляли, что у Ильи Мительмана нет ни малейшего шанса на победу в предварительном голосовании. Сегодня они же на протяжении дня объясняли, насколько логичным будет решение оргкомитета о снятии депутата с праймериз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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