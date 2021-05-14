В праймериз «Единой России» в Челябинской области примут участие 160 кандидатов

С праймериз «Единой России» в Челябинской области сняли 14 кандидатов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 мая, региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной думы восьмого созыва закончил прием документов от кандидатов. Об этом сообщил челябинский областной оргкомитет.
Последними зарегистрированы четыре кандидата: Елена Гращенкова по Коркинскому одномандатному избирательному округу и 3 человека по федеральному избирательному округу.
Кроме того, сегодня статуса кандидатов лишились 14 человек: 10 взяли самоотвод, 3 не смогли предоставить полный пакет документов, Илья Мительман лишен статуса за нарушения фракционной и партийной дисциплины.
В результате, в предварительном голосовании примут участие 87 кандидатов по федеральному списку и 73 – по 5 одномандатным округам:
Челябинский – 13;
Металлургический – 17;
Коркинский – 14;
Магнитогорский – 12;
Златоустовский – 17.
Однако число кандидатов еще может уменьшиться, если кандидаты не предоставят полный список документов в течение 30 дней с подачи заявления.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.05.21
В Челябинске мятежного депутата сняли с праймериз «Единой России». / Южноуралец погиб под трактором во время полевых работ. / Майская аномальная: в Челябинске начинают купальный сезон. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube