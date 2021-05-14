В праймериз «Единой России» в Челябинской области примут участие 160 кандидатов

С праймериз «Единой России» в Челябинской области сняли 14 кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 мая, региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной думы восьмого созыва закончил прием документов от кандидатов. Об этом сообщил челябинский областной оргкомитет.

Последними зарегистрированы четыре кандидата: Елена Гращенкова по Коркинскому одномандатному избирательному округу и 3 человека по федеральному избирательному округу.

Кроме того, сегодня статуса кандидатов лишились 14 человек: 10 взяли самоотвод, 3 не смогли предоставить полный пакет документов, Илья Мительман лишен статуса за нарушения фракционной и партийной дисциплины.

В результате, в предварительном голосовании примут участие 87 кандидатов по федеральному списку и 73 – по 5 одномандатным округам:

Челябинский – 13;

Металлургический – 17;

Коркинский – 14;

Магнитогорский – 12;

Златоустовский – 17.

Однако число кандидатов еще может уменьшиться, если кандидаты не предоставят полный список документов в течение 30 дней с подачи заявления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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