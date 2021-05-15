Аэропорты Южного Урала возобновляют международное сообщение

Аэропорты Челябинска и Магнитогорска снова смогут принимать самолеты из других государств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства России, с 25 мая возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Также международное сообщение возобновляют аэропорты Омска, Сыктывкара и Улан-Удэ.

Кроме того, с 25 мая будут возобновлены перелеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Также будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

На данный момент, помимо указанных стран, возобновлено международное сообщение России с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом, Венесуэлой, Грецией, Германией, Сингапуром, Сербией, Эфиопией, Катаром, Киргизией, Египтом, ОАЭ, Танзанией, Швейцарией, Шри-Ланкой, Узбекистаном, Мальдивскими островами, Кубой и Сейшелами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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