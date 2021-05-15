Еще шесть южноуральцев скончались от COVID-19

За сутки в Челябинской области выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 15 мая в регионе подтверждено 61 тысяча 611 случаев заболевания COVID-19 (+ 94 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 95 человек. Всего 56 тысяч 61 пациент выздоровел и выписан из больницы. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 786 человек.

Умерло 8 человек: от COVID-19 – 6 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 2 тысячи 724 человек (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 520).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.21

Аэропорты Южного Урала возобновляют международное сообщение. / В праймериз «Единой России» в Челябинской области примут участие 160 кандидатов. / В Челябинске мятежного депутата сняли с праймериз «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»