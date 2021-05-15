«Зеленый берет», завербованный в Челябинске, получил 15 лет тюрьмы за шпионаж

Офицер спецназа, рассказавший ГРУ о деятельности американских «зеленых беретов» в Грузии и Азербайджане, получил 15 лет тюрьмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-офицер армейского спецназа США, 46-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс из Гейнсвилла, штат Вирджиния, был приговорен в пятницу, 14 мая, к 15 годам 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Напомним, бывший «зеленый берет» признал сотрудничество с российскими спецслужбами в 2020 году. «Я чувствовал себя мессией в отношении России, представлял, что я собираюсь освободить ее от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьей моей жены», – указал в признательном заявлении Деббинс.

По словам помощника прокурора США Томаса Тракслера, Деббинс имел допуск к секретной и сверхсекретной информации и признался в факте передачи секретных данных Службе внешней разведки России. Обвинение считает, что американец с 1996 по 2011 год сообщал российским спецслужбам данные о дислокации подразделения, в котором служил на территории Южной Кореи, Азербайджана и Грузии.

По версии обвинения, Деббинс был завербован в 19-летнем возрасте, когда был студентом Университета Миннесоты, а также членом Корпуса подготовки офицеров запаса, которые проходили обучение в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником ВВС России. Позднее, по информации прокуратуры, ему было присвоено кодовое имя «Икар Лесников».

В суде обвинение требовало приговорить его к 17 годам тюремного заключения. Защита экс-спецназовца настаивала на 5 годах.

«Адвокат Деббинса Дэвид Беновиц утверждал, что Деббинс нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые влечения во время военной службы, когда еще действовал принцип «не спрашивай, не говори», – пишет Associated Press.

Сам Деббинс на слушаниях по вынесению приговора в пятницу в Александрии (Вирджиния) заявил, что стал жертвой ГРУ и подвергает себя опасности возмездия от их рук за то, что признал свою службу им. Однако прокуроры напомнили, что Деббинс в течение 20 часов допросов ни разу не сказал ФБР о том, что его шантажировали. По мнению обвинения, он сфабриковал это оправдание, и его первоначальное объяснение своих мотивов гораздо более вероятно: что он горько сожалел о своем времени в армии и считал себя «верным сыном России».

Кроме того, сам факт того, что солдат спецназа согласился предать свою страну, так же вреден, как и любая конкретная информация, которую он передал, заявили они в суде. «В настоящее время мир наблюдает, что Россия успешно внедрила рекрута-шпиона в элитные спецподразделения армии США, что является пропагандистской победой для России за счет репутации спецназа», – написали прокуроры Томас Тракслер и Джеймс Трамп в своем резюме приговора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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