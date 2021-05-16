Более 90 южноуральцев заразились COVID-19 за сутки

За сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 92 жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 16 мая в регионе подтверждено 61 тысяча 703 случая заболевания COVID-19 (+ 92 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 93 человека. Всего 56 тысяч 154 пациента выздоровел и выписан из больницы. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 776 человек.

Умерло 9 человек: от COVID-19 – 8 южноуральцев, от других причин – 1 пациента.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 2 тысячи 733 человека (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 528).

Челябинск, Виктор Елисеев

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