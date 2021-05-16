В центре Челябинска в дороге появилась дыра

На дороге в центре Челябинска провалился асфальт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 16 мая, специалисты комитета дорожного хозяйства выявили повреждение проезжей части в районе дома №63 по Свердловскому проспекту.

«Установлено, что в этом месте проходят сети компании УСТЭК (в провале тепловой лоток и парение)", – уточнили представители городских властей.

Место огорожено, восстановительные работы компанией УСТЭК обещают провести в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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