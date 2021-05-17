Южноуральский миндортранс не заметил массу нарушений на отремонтированных дорогах

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области формально подходит к контролю за качеством дорого. Об этом заявили в ОНФ.

Поводом для критики стала проверка региональных дорог, отремонтированных в 2020: выявлена масса нарушений, которые чиновники не заметили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году в Челябинской области отремонтировали автодороги Южноуральск – Магнитогорск, Травники – Щапино– Барсуки, Филимоново – Алтынташ, Сурменевский – Магнитогорск и Верхнеуральск – Петропавловский. Абсолютно ко всем этим участкам у экспертов возникли серьезные замечания.

Так, на автодороге Филимоново – Алтынташ (генеральный подрядчик – «Уралдорстрой») вопреки проекту не был произведен ремонт водопропускных труб. Более того, выяснилось, что они завалены грунтом. Это привело к образованию больших застоев воды на объекте. При этом в первоначальной версии контракта работы по ремонту водопропускных труб и планировка откосов земляного полотна по всему участку строительства предусматривались, но в дополнительном соглашении эти работы были исключены.

У экспертов ОНФ возникли большие вопросы к позиции заказчика – министерства дорожного хозяйства и транспорта, который при наличии согласованного и оплаченного проекта позволил подрядчику исключить этот этап работ. Такой подход может сказаться не только на качестве дороги, но и на безопасности участников дорожного движения при эксплуатации автодороги, считают общественники.

Самый аварийно-опасный момент эксперты зафиксировали на автодороге Верхнеуральск – Петропавловский (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой»), где отсутствие уплотнения может привести к заносу и провалу автотранспорта при заезде на обочину.

Как оказалось, формальный подход к обустройству обочин – системная проблема. На участке Сурменевский – Магнитогорск (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой») обочина в буквальном смысле размазывается: подрядчик здесь использовал глинистый грунт вместо положенного скального. Разного рода неуместный креатив при работах, на которые были выделены миллионы рублей, обнаружен повсеместно.

По какой-то причине подрядчик отклонился от проектно-сметной документации на объекте Травники – Щапино – Барсуки (генеральный подрядчик – «Уралдорстрой»), просто присыпав дорожные знаки, хотя обязан был выполнить уплотнение присыпной бермы.

Не обошлось и без нарушений, ставших уже своеобразной визитной карточкой Челябинска и, как выяснилось, области в целом: трещин, ненормативных уклонов, выкрашивания дорожного полотна, «забытых» вырубок и оставленного строительного мусора.

Пример вопиющей безответственности – участок автодороги от Южноуральска до Магнитогорска (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой»): здесь с нарушениями требований СП выполнены уклоны проезжей части и обочин. На ряде участков уклоны не вписываются в норматив (20 промилле) даже с учетом допустимой погрешности (5 промилле). Так, на объекте Сурменевский – Магнитогорск замеры уклонов показали занижение (1,7 и 9 промилле) и завышение (29 и 33 промилле) показателей. Между тем соблюдение стандартов проектирования уклонов является важным фактором безопасности. Недостаточный уклон будет способствовать скапливанию осадков, что может привести к эффекту аквапланирования автомобиля.

На объекте от Верхнеуральска до Петропавловска вовсе отсутствует асфальт на стыке главной дороги и прилегающей.

«Масса вопросов – к ответственности и компетентности профильного ведомства: по какой причине заказчик принял некачественные работы на этапе приемки? Причем не так давно министерство дорожного хозяйства и транспорта проводило проверку на данных объектах и, что абсурдно, не выявило указанных нами нарушений. ОНФ со своей стороны ранее настаивал на участии наших экспертов в комиссионном объезде, но ведомство проигнорировало эту просьбу, вероятно, решив проверить объекты для галочки и без лишнего шума», – заявили в региональном исполкоме ОНФ в Челябинской области.

Общественники рассчитывают, что прокуратура разберется в причинах столь странной невнимательности сотрудников министерства.

Реестр нарушений направлен не только в прокуратуру, но и в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона с целью проведения комплексной проверки со стороны профильного ведомства и последующего оперативного устранения замечаний подрядчиками в рамках гарантийных обязательств.

Челябинск, Павел Зварзин

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