Стоимость минимального набора продуктов на Южном Урале растет втрое быстрее инфляции

Минимальный набор продуктов подорожал в Челябинской области больше чем на 8%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, средняя стоимость минимального набора продуктов питания по региону составила в апреле 2021 года 4 тысячи 734,2 рублей. С начала года рост составил 8,4%.

Самый дорогой набор продуктов питания наблюдается в Челябинске – 4 тысячи 887,8 рубля (+8,9%). Самый дешевый – в Магнитогорске (4 тысячи 501,7 рубля). При этом в Магнитке стоимость минимального набора продуктов питания имеет самую высокую динамику роста с начала года (+11,0%).

Меньше всего стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась с начала года в Миассе (+6,3%, до 4 тысяч 775,3 рубля).

При этом рост цены на минимальный набор продуктов опережает инфляцию почти втрое. Так, по данным Росстата, за январь-апрель 2021 года цены в стране выросли на 2,72%. Между тем, в марте этого года (данные за апрель пока не опубликованы) темпы инфляции в Челябинской области были чуть ниже общероссийских – 5,5% в годовом измерении против 5,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.21

Южноуральский миндортранс не заметил массу нарушений на отремонтированных дорогах. / В центре Челябинска в дороге появилась дыра. / Более 90 южноуральцев заразились COVID-19 за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»