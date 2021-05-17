Спортсменка из Челябинска завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх

Челябинская каноистка получила лицензию на участие в Олимпиаде в Токио.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка Анна Князевка завоевала серебряную медаль на проходившем в Венгрии первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Воспитанница челябинской СДЮШ №11 и Ксения Курач из Санкт-Петербурга финишировали вторыми на дистанции 500 метров для каноэ-двоек. Это позволило челябинке получить лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио.

В начале мая Анна Князева успешно выступила на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре. В паре с Ксенией Курач челябинка завоевала «золото» на дистанции 500 метров и «серебро» на дистанции 200 метров. Еще одну серебряную медаль Анна выиграла в одиночном заезде на 500 метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.21

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