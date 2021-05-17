На Южном Урале велосипедист разбился, врезавшись в столб

В Челябинской области мужчина погиб, врезавшись в столб на велосипеде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 14 мая в селе Миасском Красноармейского района.

Местный житель ехал с горки по улице Вострецова на велосипеде по направлению к центру села. Однако, как пишет издание «Маяк», по неизвестным причинам он потерял управление и ударился о железобетонный столб, находящийся у детского сада «Радуга». От удара 38-летний велосипедист скончался.

По факту гибели южноуральца СКР начал проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.21

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