Экс-сотрудник архитектурного МУПа Челябинска предстанет перед судом за взятку

Бывший работник челябинского муниципального предприятия предстанет перед судом за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника муниципального учреждения, обвиняемого в получении взятки за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия челябинец, занимая должность начальника отдела муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-планировочный центр», в 2020 году получил 35 тысяч рублей. За это он закрыл глаза на то, что бизнесмен, не состоявший в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, силами подчиненных выполнил инженерно-геодезические испытания.

После чего сотрудник МУПа помог сдать подготовленные материалы в муниципальный картографо-геодезический фонд управления архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска, что было необходимо для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений о проведенных инженерно-геодезических изысканиях в короткие сроки.

Своими действиями челябинец нарушил интересы МУП «Архитектурно-планировочный центр», так как предприятие недополучило доход в сумме около 640 тысяч рублей.

В ходе следствия на имущество мужчины стоимостью свыше 2,4 миллиона рублей наложен арест.

Прокурором района по делу заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлением ущерба.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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