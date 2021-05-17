Челябинке, готовившей покушение на соперницу, грозит 10 лет лишения свободы

Жительница Челябинска предстанет перед судом за попытку причинения тяжкого вреда здоровью на почве ревности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в приготовлении к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, совершенному по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия на преступление женщину толкнула ревность к 43-летней сожительнице бывшего мужа. Злоумышленница нашла исполнителя, согласившегося за 130 тысяч рублей плеснуть в глаза сопернице смесь концентрированной азотной и соляной кислот (царская водка), сообщила ему сведения о личности новой сожительницы экс-супруга, о том, где та живет и бывает, времени выхода из дома, способе и средствах передвижения. В случае успеха нападения, женщина могла лишиться зрения либо остаться навсегда обезображенной.

Однако довести до конца свой преступный умысел челябинка не смогла, так как исполнитель преступления о нес в правоохранительные органы и добровольно участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях по изобличению ревнивицы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, челябинку задержали оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью областного управления уголовного розыска, при силовой поддержке бойцов Россгвардии, в Тракторозаводском районе областного центра.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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