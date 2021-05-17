Ремонт провала в центре Челябинска отложили до вечера

В мэрии Челябинска рассказали, когда сетевики займутся провалом на Свердловском проспекте.

Напомним, вчера, 16 мая, у дома №63 по Свердловскому проспекту сотрудники комитета дорожного хозяйства Челябинска обнаружили провал автомобильного полотна. Вокруг дыру установили аварийное ограждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 17 мая, АО «УСТЭК-Челябинск» приступит к ремонтным работам.

«Для того, чтобы челябинцам было комфортнее перенести временные ограничения дорожного движения, работы пройдут в вечернее и ночное время с 20 часов 17 мая до 7 часов 18 мая», – пояснили чиновники.

Представители городских властей отметили, что повреждений на данном участке тепловых сетей АО «УСТЭК-Челябинск» не зафиксировано. Многоквартирные дома и другие объекты недвижимости микрорайона подключены к горячему водоснабжению.

Для установления причин просадки грунта и устранения повреждения дорожного полотна специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» временно ограничат движение транспорта на проезжей части дороги. После завершения ремонтных работ теплоэнергетики приступят к восстановлению дорожного покрытия.

В случае необходимости срок проведения ремонта может быть продлен, предупредили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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