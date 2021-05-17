Три четверти россиян озабочены проблемой поддельных товаров

Больше всего сомненийу жителей России вызывают лекарства и алкоголь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 75,8% россиян считают актуальной проблему поддельных товаров. А 75,1% думают, что в решении вопроса поможет маркировка. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий и маркетингового агентства «Русопрос».

Помимо маркировки наиболее востребованными способами проверки подлинности товаров участники опроса назвали просмотр официальных документов (18,4%), проверку по штрихкоду (13,9%) и по маркировке на этикетке (13,3%).

Больше всего сомнений у респондентов вызывают лекарства (их назвали 71,2% участников опроса), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%). Кроме того, к категории «сомнительных» товаров респонденты отнесли парфюмерию и обувь.

При этом, как отметили авторы канала, у мужчин чаще всего сомнения вызывают алкоголь, обувь и одежда, у женщин – парфюмерия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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