Челябинцы восстали против варварского благоустройства в березовой роще у арены «Трактор»

Жители Челябинска выступили против нового сквера у ледовой арены «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане готовы помешать принятию отчета администрации Калининского района Челябинска. Причина – недовольство планами по варварскому благоустройству березовой рощи у ЛА «Трактор». Об этом рассказала депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

История противостояния челябинцев и районной администрации началась ровно год назад, когда горожане узнали о планах по благоустройству березовой рощи около ледовой арены «Трактор».

«Я приехала на собрание жителей. Туда же пришла представитель, которая отвечает за проект. Проектировщица показала нам кучу красивых картинок и клятвенно всех заверила, что при возведении объектов к деревьям будет проявлено бережное отношение. Жителей эти обещания не устроили. Они собрали большое количество подписей за сохранение рощи в ее естественном состоянии», – рассказала парламентарий.

После этого администрация Калининского района собрала круглый стол с участием горожан. Но конструктивного диалога не получилось. «В итоге та беседа свелась к следующему: деньги выделены, и от проекта отказываться никто не намерен. Глава района лично пообещал, что проект будет крутой, все деревья сохранены, дорожки будут вписаны в ландшафт. Жителей это не устроило, но нам пришлось принять это на веру», – вспоминает Вахтина.

Но дальнейшее развитие событий показало, что другие интересанты не особенно заботятся о сохранении деревьев. «На круглом столе я подняла вопрос о планируемой стройке нового ледового катка для «Трактора» на территории рощи. Надо отдать должное замглавы города Владимиру Шамне, по моей просьбе, он обратился к руководству ХК «Трактор» с предложением о переносе места стройки на часть парковочного пространства около арены «Трактор» в целях сохранения леса. Но был получен отказ, – рассказала депутат. – Проект будет реализован в ближайшее время и именно с вырубкой части рощи. Публичные слушания уже назначены на 3 июня в 13:30 в Доме архитектора. Про бережное отношение к деревьям в рамках этой стройки говорить теперь не приходится, поскольку увиденное мною зрелище под названием «сквер» у арены «Трактор» взывает только слезы. При этом все акты выполненных работ администрация Калининского района уже подписала».

Теперь парламентарий призывает жителей Калининского района прийти на общественные слушания по принятию бюджета, которые должны состояться в среду, 19 мая, в здании районной администрации. «Приходите заранее. Такой бюджет принимать нельзя! Вы имеете право голоса, смело воспользуйтесь им», – обращается челябинка к горожанам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.21

Три четверти россиян озабочены проблемой поддельных товаров. / Ремонт провала в центре Челябинска отложили до вечера. / Челябинке, готовившей покушение на соперницу, грозит 10 лет лишения свободы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»