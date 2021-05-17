Майская погода привела к фенологической путанице на Урале

Необычно теплая майская погода привела к фенологической путанице на Таганае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоцветы – ветреницы, медуницы, хохлатки, примулы – распустились на две-три недели раньше привычного срока. На неделю раньше зацвела черника, вслед за ней – лесная земляника, которая обычно начинает цветение в последних числах мая.

При этом черемуха распустилась точно в срок.

«Вообще-то, лесные ягоды начинают цвести после, «зная» причуды черемухового похолодания. Поэтому, доверяя знакам природы, можно надеяться, что возврата непогоды не будет, – отмечает telegram-канал «Таганай News». – Хотя впереди еще июнь с его внезапными противоестественными снегопадами, которые иногда случаются в горах Златоустья».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.05.21

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