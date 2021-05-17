В Челябинске маршрутка снесла ограждение после столкновения с микроавтобусом

В аварии с участием маршрутного ПАЗа пострадали двое челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 17 мая, в районе Комсомольской площади – на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №85, при повороте налево столкнулся с ехавшей прямо «Газелью».

В результате ДТП травмы получили 30-летняя пассажирка маршрутки и водитель «Газели». По факту ДТП начата проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.05.21

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