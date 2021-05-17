Власти Челябинска пообещали обособить движение трамваев

Движение трамваев в Челябинске сделают обособленным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на платформе «Активный житель74» завершилось голосование по организации трамвайного движения и обустройству посадочных платформ.

Напомним, правительство Челябинской области в текущем году заключило контракт на покупку 30 новых трамвайных вагонов для улучшения транспортного обслуживания населения Челябинска. Параллельно планируется провести масштабный ремонт трамвайных путей и трамвайных переездов в этом и следующем дорожных сезонах, а также оптимизировать режим работы светофоров.

По результатам голосования 81,35% опрошенных поддерживают обособление трамвайного движения от автомобильного, 9,48% считают, что в этом нет необходимости, еще 9,17% решили, что такие решения должны принимать специалисты.

Строительство трамвайных платформ для безопасной посадки/высадки пассажиров поддержали 91,59% проголосовавших, 3,36% – высказались против, 5,05% – за принятие решения специалистами.

Полученные в ходе голосования результаты будут направлены в комитет дорожного хозяйства для организации дальнейшей работы, отметили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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