В южноуральском районе из-за засухи ограничили водоснабжение

В Увельском районе ввели график водоснабжения из-за нехватки воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблемах с водой жители Увельского района рассказали в социальных сетях.

«Обратите внимание на Еткуль, у нас тут бардак, – пишут южноуральцы в паблике «Текслер, помоги!". – Воды в Еткуле нет, администрация обещает включать с 6 утра до 10 утра и с 18 часов до 23, но в данные часы вода идет еле-еле. Мы живем в двухэтажном многоквартирном доме, и на второй этаж она не доходит. Сын в садике даже в туалет сходить не может – нечем сливать, сообщают. Дочь в школе говорит так же. Может, есть возможность помочь хоть школам, садикам и больнице. Жители-то потерпят. Конечно, не все, пожилые люди тоже нуждаются в помощи с водой. Надеюсь, вы сможете чем-то помочь».

В комментариях люди подтверждают слова автора поста. «Похоже, все лето воды не будет! Сегодня в 8 утра уже не было воды. Они уже не исполняют даже свой «африканский» график подачи воды», – пишут жители района.

В администрации района проблемы с водой объясняют установившейся на Южном Урале жаркой погодой. «Аномально высокая для мая месяца температура воздуха значительно увеличила потребление воды населением, – заявляют чиновники. – Острая нехватка питьевой воды, подаваемой через центральные системы водоснабжения, уже наблюдается в селе Еткуль, деревнях Печенкино и Журавлево. Для восстановления объема воды в накопительных емкостях принято решение о введении ограничительных мер – вода будет подаваться по следующему графику:

Еткуль: с 6:00 до 10:00 часов и с 18:00 до 23:00;

Печенкино, Журавлево: с 6:00 до 23:00.

В подвалах многоквартирных домов в селе Еткуль будут выведены краны для набора воды на бытовые нужды. Для жителей деревни Печенкино и в частном секторе с. Еткуль также будут организованы временные водоразборные колонки (краны). Информация с адресами колонок будет доведена до населения в течение дня».

По словам южноуральцев, аналогичная ситуация с водоснабжением наблюдалась летом 2020 года. Тогда проблемы власти также объясняли аномальной жарой.

По информации администрации, для решения проблемы с водоснабжением в 2021 году из областного бюджета Еткульскому району выделено 7,4 миллиона рублей на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водозаборных очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области». Состоялись конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Разработка проектно-сметной документации будет завершена к концу 2021 года.

Это значит, что строительство начнется только в 2022 году. А значит, проблемы с водоснабжением сохранятся и в следующем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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