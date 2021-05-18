Уральские металлурги наращивают объемы контейнерных перевозок

ММК в 2,2 раза увеличил отгрузку металлопродукции контейнерами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2020 года ММК отгрузил специализированными контейнерами 745,5 тыс. тонн металлопродукции, что составляет 220% относительно аналогичных показателей предыдущего года.

Сегодня перевозка металлопроката контейнерами открытого и закрытого типа – один из ключевых трендов для ведущих металлургических компаний России, и ПАО «ММК» уделяет большое внимание развитию этого направления. В числе основных преимуществ использования контейнеров для перевозки металлопродукции: простота, удобство и скорость разгрузки из специализированных контейнеров по сравнению с полувагонами, а также отсутствие необходимости выгружать, складировать и грузить многооборотные средства крепления (рамы), используемые при доставке в полувагонах, что снижает затраты грузополучателя.

Кроме того, использование контейнеров позволяет повысить уровень сервиса за счет организации мультимодальных схем доставки непосредственно до ворот грузополучателя, тем самым обеспечив доставку мелких партий грузов в точки, где нет собственных железнодорожных путей.

Но самое главное – контейнеры обеспечивают дополнительную защиту металлопродукции от механического воздействия и повреждений при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ, а в случае с контейнерами закрытого типа – защищают и от атмосферных осадков. Обеспечение сохранности груза позволяет выполнить требования потребителей к качеству поставленной продукции.

«Фокус на клиентов» – одна из ключевых стратегических инициатив ПАО «ММК». «В современных условиях недостаточно просто производить качественную и востребованную рынком продукцию. Все большее значение приобретает развитие клиентских сервисов. Поэтому мы уделяем большое внимание цифровизации каналов продаж, развитию логистики через создание удаленных складов и реализацию стратегии дистрибуции, обеспечению сохранности при доставке металлопродукции до клиента», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

В настоящее время ПАО «ММК» отгружает в контейнерах только рулонный металлопрокат. Планируется, что в апреле доля проката, поставляемого с помощью контейнеров, составит 16% от общего объема отгрузки рулонной металлопродукции. В течение трех месяцев ММК рассчитывает довести этот показатель до 20%.

Загрузка рулонов в контейнеры происходит непосредственно в цехах на производственной площадке ММК.

Отгрузку продукции контейнерами ПАО «ММК» осуществляет во всех направлениях: на рынки РФ и СНГ, а также на экспорт в дальнее зарубежье (до портов). Основными получателями металлопродукции в контейнерах выступают компании автомобильной отрасли, трубные предприятия, производители техники, региональные складские площадки. В том числе продукция в контейнерах поставляется небольшими партиями на склады ООО «Торговый дом ММК» с использованием мультимодальных схем доставки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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