В Челябинской области стартовали выпускные контрольные, заменившие ОГЭ

Выпускники девятых классов школ Южного Урала приступили к написанию контрольных работ, заменивших ОГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, выпускные испытания пройдут с 18 по 21 мая.

Напомним, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в России отказались от проведения ОГЭ по предметам по выбору. Экзамены заменили контрольные работы. Они будут проходить с использованием материалов, аналогичных используемым во время ОГЭ, но проходить испытания будут в «родных» выпускникам школах.

Сегодня, 18 мая, проходят контрольные работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ, 19 мая – по физике и истории, 20 мая – по обществознанию и химии, 21 мая – по географии и иностранным языкам.

«Результат контрольной работы не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению обязательных экзаменов по русскому языку и математике, которые им предстоит сдать в этом году. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал. Она может быть учтена при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения в школе», – рассказали в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.21

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