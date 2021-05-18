В Челябинской области умерли еще 7 человек, заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 61 тысяча 888 зараженных. 2 тысячи 748 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 541). В этой статистике не учитываются те, кто скончался от осложнений коронавируса через некоторое время после болезни.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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