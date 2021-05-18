В Челябинске иномарка сбила на «зебре» пятилетнего ребенка

В Челябинске пятилетняя малышка попала под машину, переходя дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 17 мая, в Ленинском районе областного центра.

В 17:45 напротив дома №110 по улице Новороссийская 31-летняя автоледи, управляя автомобилем «Опель Корса», совершила наезд на мать с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия травмы получила пятилетняя девочка. С места происшествия ребенка госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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