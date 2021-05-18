Южноуралец не смог выйти из воды во время купания

В Челябинской области мужчина пропал во время купания.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 17 мая, в Уйском районе.
«Дежурная смена Миасского отряда сегодня утром выехала для проведения поисковых работ в Уйском районе: поздним вечером, вернувшиеся домой дети сообщили маме, что папа пошел купаться и не вышел из воды – произошло это на берегу реки Ай в районе деревни Брюхово», – рассказали представители спасателей.
Глубина речки в пределах населенного пункта небольшая, не превышает 1-1,5 метров, но очень быстрое течение может значительно усложнить поиск пропавшего мужчины, опасаются в ПСС.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.05.21
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