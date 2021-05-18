Работодатели не услышали Путина: больше 70% южноуральских компаний отказались от майских «каникул»

Почти три четверти компаний Южного Урала работали в «нерабочие» майские дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ активности работодателей с 4 по 7 мая 2021 и выяснила долю работающих компаний в этот ранее объявленный нерабочим период.

Как показало исследование, в период с 4 по 7 мая 2021 года доля среднего числа активных компаний-работодателей в России составила 67% в сравнении с периодом с 5 по 9 апреля 2021 года. Наиболее высокая доля активных в период между майскими праздниками отмечается в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников (69%). За ними следуют средние компании со штатом от 100 до 250 сотрудников (68%) и микро-компании со штатом менее 20 человек (67%). Доля активных компаний-работодателей во всех остальных категориях составила 66%.

Работодатели из Челябинской области оказались на 43 месте в стране: в регионе доля среднего числа активных компаний составила почти 72%. Кстати, среди регионов УрФО самыми активными в период между майскими праздниками стали работодатели Ямало-Ненецкого автономного округа (77%).

Московские и подмосковные компании вошли в пятерку аутсайдеров по активности по период с 4 по 7 мая: их доля была ниже 60%. Наименьшую активность в регионах проявили компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской республики – 56% и 50% от показателей в апреле соответственно.

Нерабочие дни в мае практически не изменили рабочую активность компаний в Чеченской республике, Республике Хакасия, Калининградской, Костромской и Амурской областях. Доля активных компаний в них составила от 87% до 99%.

Напротив, в течение первой недели мая нарастили свою рабочую активность по сравнению с апрелем компании из Ингушетии, Еврейской АО, Камчатского края и Северной Осетии-Алании. Доля активных компаний в них составила от 102% до 125% по сравнению с апрелем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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