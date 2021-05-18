В Челябинске полуторогодовалый ребенок выпал из окна пятиэтажки

В Челябинске полуторогодовалый малыш госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в регионе в этом году уже произошло несколько случаев падения малышей из окон квартир.

Так, в первых числах мая в Ленинском районе Челябинска из окна многоэтажки выпал мальчик, его не удержала москитная сетка. Новое ЧП произошло сегодня, 18 мая, также в столице Южного Урала.

В Металлургическом районе из окна второго этажа 5-этажного дома выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Южноуральских родителей призывают быть осторожными и ни в коем случае не оставлять ребенка без внимания. «Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром, – рекомендуют представители ведомства. – Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Ни в коем случае не оставляйте детей одних дома, даже на непродолжительное время».

Челябинск, Виктор Елисеев

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