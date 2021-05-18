В еще одном районе Челябинской области начались проблемы с водоснабжением

Жители пригорода Челябинска пожаловались на отсутствие водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области продолжает ухудшаться ситуация с водоснабжением жителей на фоне сохраняющейся аномальной жары. Напомним, вчера, 17 мая, власти Увельского района заявили о переводе нескольких населенных пунктов на ограничительный график обеспечения водой.

Сегодня, 18 мая, об отсутствии воды в кранах заявили жители граничащего с Челябинском Еманжелинского района.

«Еманжелинск весь без воды, конкретно поселок Батуринский, – пишут они в паблике «Текслер, помоги». – Вода как бы есть, но ее нет, так как она успевает проскользнуть в игольчатое ушко. Если ограничивают подачу воды или дают по времени, то пусть дают ее так, чтобы она дошла до последнего крайнего потребителя. У нас который год такой бардак с водой. И при нынешнем губернаторе, и при прошлом. Решайте вопросы простых граждан, и не занимайтесь отписками, как это было в прошлом и позапрошлом году».

Продолжает ухудшаться и ситуация в Увельском районе: его жители заявили, что введенный властями график водоснабжения не соблюдается. «На улице жара. А районный центр Еткуль, села Печенкино и Журавлево без воды. Вторые сутки, от слова «совсем». В обещанные 18 часов воды нет... В 20-21 час вода потекла тонкой струйкой на первых этажах. Что делать тем, кто живет выше? В 23 часа подача (если это можно назвать подачей) воды прекратится. Кого привлекать к решению проблемы? В прошлом году жители писали в районную прокуратуру, губернатору Текслеру, в приемную Президента РФ. Письма пришли обратно с резолюцией «разобраться на местах». Космос покоряем оружием мощным бряцаем, интернет, сотовая связь, спутниковые антенны, а воды нет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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