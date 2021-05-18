Пожар бушует в одном из старейших поселков Копейска

Пожарные пытаются остановить пламя в поселке с деревянными домами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в доме на улице Серова в поселке РМЗ – одном из старейших поселений Копейска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на улице Серова загорелись два частных деревянных дома. Из-за плотной застройки и порывистого ветра высок риск распространения пожара на соседние дома. Поэтому пожарные пытаются не дать огню поглотить другие здания.

К настоящему поступает противоречивая информация о пострадавших: копейчане сообщают о нескольких пострадавших, в МЧС заявляют, что пострадавших на данный момент нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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