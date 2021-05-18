Управление архитектуры рассказало, как будет проходить реновация в Челябинске

Управление архитектуры Челябинска рассказало, как будет проходить реновация в южноуральской столице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 апреля Законодательное собрание Челябинской области приняло закон о комплексном развитии территории.

Комплексное развитие территории (КРТ) – это официальное название реновации, подразумевающей новую застройку на месте пустырей или существующих аварийных, пустующих зданий и хозпостроек. Важное уточнение: закон о КРТ не затрагивает объекты культурного наследия.

«Механизм реновации существует с 2016 года и регулируется Градостроительным кодексом РФ, – пояснили в управлении архитектуры Челябинска. – В конце 2020 года Госдума РФ приняла к нему поправки, которые улучшили механизмы реновации и отменили старые нормы, регулирующие три процедуры: развитие застроенных территорий (РЗТ), комплексное развитие территории (КРТ) и комплексное устойчивое развитие территории (КУРТ).

РЗТ работало только для аварийных многоквартирных домов, КРТ – для условно свободных участков и КУРТ – для всех остальных случаев. Теперь вместо трёх различных процедур есть одна – комплексное развитие территории (КРТ), нормы о которой обновлены и собраны в главе 10 Градостроительного кодекса.

Законодатель предложил субъектам РФ самим определить особенности процедуры КРТ, а именно:

критерии объектов, которые могут входить в КРТ для жилой застройки

предельные параметры и границы территорий КРТ

порядок согласования решений о КРТ жилой и нежилой застройки и так далее.

Так что новый закон о КРТ, принятый Заксобранием Челябинской области, раскрывает положения Градостроительного кодекса РФ: устанавливает критерии и особенности процедуры КРТ.

Правительство Челябинской области продолжает разработку нормативных актов по КРТ и утвердит их до конца мая. Администрация Челябинска активно участвовала в разработке этого закона и уже приводит нормативную базу в соответствие с ним, как и города области».

В Челябинске под реновацию выбрали три пилотных территории:

1) Ленинский район: участок в границах Копейского шоссе, улиц Обуховской, Туркменской и Уральской

2) Калининский район: участок в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева

3) Советский район: участок в границах улиц Тимирязева, Цвиллинга, Курчатова и Елькина.

«В Правилах землепользования и застройки Челябинска с 2016 года отмечены 16 территорий города, где может пройти реновация, – отмечают в управлении архитектуры. – Часть из них застраиваются по старому законодательству. Например, в Металлургическом районе – это дома 6, 8, 10 по Шоссе Металлургов, а в Ленинском районе это улицы Новороссийская, Лизы Чайкиной, Суркова, Безрукова, Ереванская и Грозненская.

Сейчас администрация Челябинска анализирует город уже в рамках нового закона, так что список из 16 территорий изменится, ведь изменились критерии для территорий комплексного развития. Мы будем вносить территории реновации на карту комплексного развития».

В ведомстве, исходя из закона о КРТ, уточнили критерии домов, которые могут участвовать в реновации: здания должны быть построены по типовым проектам до 1980 года, износ конструктивных элементов должен превышать 60%, дома без централизованных сетей и так далее.

«Критерии вовсе не означают, что все такие дома попадут под реновацию, – уточнили в управлении архитектуры. – Если территория определена под КРТ, это тоже еще не значит, что реновация состоится. Для этого нужно, чтобы на территорию нашелся инвестор, которому этот проект будет экономически выгоден. Затем инвестор заключает договор с городом, в котором прописаны все условия и обязанности инвестора, о которых договариваются стороны. После этого инвестор разрабатывает документацию по планировке территории (ДПТ).

Разработанная инвестором ДПТ должна пройти публичные слушания. До момента утверждения этой документации жители домов на собрании собственников вправе решить, будут ли их дома участвовать в КРТ. Подробнее об этом написано в главе 10 Градостроительного кодекса».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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