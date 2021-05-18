На челябинском перекрестке из грузовика посыпались бутыли с водой

В Челябинске из кузова авто посыпались бутыли с водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 мая, на пересечении улиц Чичерина и Университетская набережная.

По словам очевидцев, когда микроавтобус, перевозивший бутыли с водой одной из известных марок, поворачивал, у его кузова открылась одна из дверей, и на проезжую часть стали вываливаться 19-литровые бутыли.

Происшествие достаточно оживленно встретили пользователи социальных сетей. «Раздача бесплатной воды в период аномальной жары! Мелочь, а приятно!" – комментируют горожане размещенное в одном из пабликов видео.

«Асфальт поливают», – отвечают другие. «Водичка нахаляву», – пишут третьи.

Впрочем, кое-кто из челябинцев заметил, что бутыли, скорее всего, пустые. «Видно же: тару с магазинов собрали, но, увы, не довезли», – отметили они.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.21

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