Аномальная жара не хочет покидать Южный Урал

Аномально высокая температура воздуха сохранится в Челябинской области еще сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 19 мая в большинстве районов региона ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

В этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты.

Также представители экстренной службы напоминают, что на всей территории области действует особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим не запрещает прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд загород к месту отдыха или проживания.

Приготовление пищи на своих участках разрешено в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах), но с соблюдением всех противопожарных требований (безветренная погода, наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного расстояния от мангала до зданий, сооружений, иных построек, очистка территории от горючих материалов).

Садовым и огородническим товариществам рекомендовано организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на соответствующих территориях.

Также в этот период повышается вероятность происшествий на водных объектах. Купальный сезон еще не начался. Однако многие южноуральцы уже потянулись к большой воде. Главное управление МЧС России по Челябинской области обращает пристальное внимание на соблюдение правил безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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