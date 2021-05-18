В Совфеде согласовали кандидатуру будущего прокурора Челябинской области

На пост прокурора Челябинской области согласовали кандидатуру Карена Габриеляна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 мая, прошло совместное заседание комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации, на которых сенаторы согласовали кандидатуры на должности прокуроров ряда субъектов федерации.

На пост прокурора Челябинской области согласована кандидатура Карена Габриеляна, возглавляющего в настоящее время прокуратуру Карелии.

Завтра, 19 мая, на заседании Совета Федерации председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас представит отчет по итогам сегодняшних консультаций. Затем кандидатуру Габриеляна должен утвердить президент России Владимир Путин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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