В южноуральской больнице заявили о массовых сокращениях

В больнице Троицка заявили о сокращении технического персонала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Троицкой областной больнице продолжается кризис. Теперь из-за долгов учреждения здесь намерены уволить три десятка работников.

Напомним, ранее медики, работающие в этой больнице, жаловались на проблемы с выплатами за работу с ковидными пациентами. Теперь речь о техническом персонале: главврач учреждения подписал приказ о сокращении к июлю нынешнего года более 30 сотрудников: сторожей, слесарей, сантехников и проч.

«Пока говорят о сокращении технического персонала, – цитирует «Знак» сотрудника поликлиники Троицка. – Но это тоже вызывает вопросы. Там слесари, сантехники. Во-первых, чем они вообще занимались? У нас на все здание работает один туалет. Во-вторых, когда они уйдут, кто будет обслуживать больницу? Все это очередное проявление кризиса, который после шумихи в СМИ и нескольких проверок минздрава никак не разрешился».

В минздраве Челябинской области, курирующем работу больницы, заявили, что сокращения связаны с задолженностью учреждения перед поставщиками. «За последние несколько лет больница нарастила кредиторскую задолженность, штатное расписание медорганизации не соответствовало норме. В связи с этим была проведена оценка состояния финансово-хозяйственной деятельности организации, по итогам которой рекомендовано привести в соответствие с нормой штатное расписание больницы, а также организовать работу по ликвидации кредиторской задолженности», – заявили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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