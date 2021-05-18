В альтернативных праймериз на Южном Урале примут участие 12 человек

В челябинском «Яблоке» объявили о дебатах участников еще одного предварительного голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оргкомитет челябинского «Яблока» зарегистрировал для участия в праймериз 12 кандидатов в депутаты Госдумы по пяти одномандатным округам области. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения партии.

Напомним, организация стала второй после «Единой России» партией, где решили использовать механизм праймериз.

В итоге лишь в нескольких округах соперничать будут более двух кандидатов. Для большинства из пяти одномандатных округов удалось найти лишь пару кандидатов.

Так, на участие в предварительном голосовании в Челябинском округе заявились лидер «яблочников» Ярослав Щербаков и его заместитель Сергей Шичков. В Металлургическом округе – еще один зам руководителя областного «Яблока», эколог Андрей Талевлин и бизнесмен Антон Сериченко. В Магнитогорском округе – экс-«справедливоросс» Николай Шуляк и программист Сергей Фарыма. В Коркинском округе борьба развернется между адвокатом Николаем Кошманом, членом регионального руководства партии Натальей Тавриной и предпринимателем Александром Федулеевым. В Златоустовском округе на статус кадидата в Госдуму претендуют глава профкома станции скорой медицинской помощи Лариса Накоскина, известная миасская активистка Валентина Комкова и Сергей Костромин.

Г-н Костромин снискал известность в 1990-е годы, став одним из лидеров русских националистов на Южном Урале. В 1994 году он объявил себя президентом Южно-Уральской республики, вслед за Эдуардом Росселем, объявившим о преобразовании Свердловской области в Уральскую республику. В 2000-е годы политик сохранял жесткую оппозицию по отношению к властям, регулярно вступая в полемику с местной мэрией.

Напомним, ранее о завершении приема документов на участие в праймериз заявили в региональном отделении партии «Единая Россия». По информации пресс-службы партийцев, по состоянию на 17 мая региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» рассмотрел 247 заявлений, 166 из них зарегистрированы, 11 отказано в регистрации, еще 45 заявлений – аннулировано. Также оргкомитет рассмотрел 3 жалобы.

Большинство кандидатов предварительного голосования – мужчины, средний возраст участника – 35-40 лет. 80 кандидатов являются членами партии «Единая Россия», 26 человек – сторонниками партии, 60 – беспартийными. 152 участника – новички.

Челябинск, Виктор Елисеев

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