В Копейске утонул подросток

В Копейске 13-летний подросток утонул в карьере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 18 мая. О ней рассказали жители Копейска в социальных сетях.

«В карьере Копейска несколько часов назад утонул 13 летний ребенок, – пишут в паблике «Новости Копейск (В) Теме». – Дети – друзья мальчика – видели, как он начал тонуть и кричал о помощи, но ничем ему помочь не смогли и побежали за взрослыми. К приходу старших мальчик уже утонул».

По словам очевидцев, в настоящее время водолазная группа ищет тело подростка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.05.21

В альтернативных праймериз на Южном Урале примут участие 12 человек. / В южноуральской больнице заявили о массовых сокращениях. / В Совфеде согласовали кандидатуру будущего прокурора Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»