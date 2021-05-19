В Челябинской области от коронавируса умерли 7 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 91 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 61 тысяча 979 зараженных. 2 тысячи 756 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 549).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 19.05.21
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