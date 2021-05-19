На границе в Челябинской области задержали грузовик с посудой на восемь миллионов

Челябинские таможенники задержали контрафактную посуду на сумму 8,2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники мобильной группы ведомства пресекли попытку ввоза на территорию России 670 единиц контрафактных товаров.

Это наборы посуды и столовые принадлежности с незаконно нанесенными эмблемами товарного знака «Zepter». Товары предназначались для реализации на территории Уральского региона. Ущерб правообладателям торговой марки «Zepter» составил 8,2 миллиона рублей.

Автомобиль, перевозивший фальсифицированный груз, таможенники остановили вблизи российско-казахстанского участка границы в Троицком районе.

«Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака», – прокомментировали представители Челябинской таможни.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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