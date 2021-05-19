Мэра Троицка выпустили из-под ареста

Главу Троицка освободили под залог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 мая, Челябинский областной суд постановил изменить меру пресечения мэру Троицка Александру Виноградову, заменив домашний арест на залог в 500 тысяч рублей.

Ранее в суд поступили уголовные дела в отношении главы Троицка и его заместителя Вадима Германа, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2019 году чиновники, с превышением должностных полномочий, инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сами чиновники свою вину отрицают, подчеркивая, что их действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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