На Южный Урал обрушился град

В нескольких городах Челябинской области прошел град.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аномальная жара на части территории Южного Урала сменилась ливнями и градом. Об этом сообщают в социальных сетях жители региона.

Непогода разыгралась вечером вторника, 18 мая. Так, в Челябинске и Копейске прошли сильные дожди с грозами.

Жителям Чебаркуля и Миасса дождем не отделались: на города обрушился крупный град. Судя по размещаемым в соцсетях фотографиям, размер градин достигал двух сантиметров. Пострадали сотни машин.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня, 19 мая, в Челябинской области жара немного спадет: днем температура будет +21, +26 градусов. Но уже в четверг температура вновь начнет повышаться, и в пятницу, 21 мая, воздух прогреется до 24-29 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.21

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