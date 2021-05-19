Челябинец пытался обменять в банки найденные на съемной квартире фальшивки

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту сбыта поддельной иностранной валюты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Отдел полиции «Калининский» поступило сообщение об обнаружении в одном из отделений банка поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отделения экономической безопасности и противодействия коррупции был задержан ранее не судимый житель Курганской области. 25-летний мужчина рассказал, что обнаружил 8 купюр номиналом 100 долларов на съемной квартире. Обратившись к своему знакомому, он узнал, что деньги имеют признаки подделки. Несмотря на это, курганец дважды обратился в банк, где обменял 4 банкноты. Для затруднения определения подлинности купюр сотрудниками кредитной организации, он искусственно состарил их, нанеся потертости.

Лишь когда он пришел в банк в третий раз, 100-долларовая купюра вызвала у кассира подозрения, и сотрудница банка изъяла банкноту для проведения экспертизы, показавшей, что доллары поддельные. После чего сотрудники банка обратились в полицию.

По данному факту следствием отдела полиции «Калининский» возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейскими разыскивают тех, кто организовал изготовление поддельных денежных знаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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