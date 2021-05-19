Житель Миасса предстанет перед судом за поджег тещиной машины

Южноуральца будут судить за поджог автомобиля тещи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога.

Установлено, что в феврале 2020 года южноуралец, будучи пьян, поссорился с супругой. После этого разгоряченный спиртным мужчина взял канистру с трансмиссионным маслом, облил им капот припаркованного во дворе дома автомобиля «Киа», принадлежащего теще, и поджог машину с помощью зажигалки. При этом он понимал, что создает реальную угрозу припаркованным поблизости автомобилям.

В результате автомобиль загорелся и получил повреждения.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу, виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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