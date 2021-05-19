В Челябинске начотдела Ростехнадзора и бизнесмен предстанут перед судом за взятки и мошенничество

В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Ростехнадзора, обвиняемого в получении взятки, и сотрудника коммерческой организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Челябинского отдела по газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, а также технического директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия начальник отдела, находясь в дружеских отношениях со вторым обвиняемым, в декабре 2018 года подписал акты приемки сетей газопотребления и газораспределения без фактической проверки строительных работ, выполненных коммерческой организацией.

Кроме того, в апреле 2020 года он же при содействии приятеля получил взятку в 20 тысяч рублей от представителя другой фирмы за приемку объектов газовых сетей без устранения выявленных нарушений.

В свою очередь технический директор в декабре 2018 года обещал директору компании-заказчика организовать подписание актов приема-передачи выполненных работ без созыва приемной комиссии. Для этого он потребовал у бизнесмена 30 тысяч рублей якобы для передачи своему другу из Ростехнадзора. Но деньги чиновнику так и не передал, потратив их на себя.

Аналогичным образом в октябре 2018 года аферист получил 30 тысяч рублей от представителя другой коммерческой организации, пообещав решить вопрос о минимизации последствий предстоящей проверки Уральским управлением Ростехнадзора.

В ходе следствия на 5 автомобилей обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.21

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