В Челябинске возбудили уголовное дело о ночной вырубке деревьев

Возбуждено уголовное о незаконной вырубке деревьев в челябинском микрорайоне «Парковый».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку информации о ночной вырубке деревьев в микрорайоне «Парковый».

«Установлено, что в апреле 2021 года на земельном участке около дома №62 по улице Хариса Юсупова на территории микрорайона «Парковый» неустановленными лицами произведен снос деревьев породы «береза», «сосна обыкновенная», «клен ясенелистный» в количестве 48 штук», – уточнили в прокуратуре региона.

При этом разрешение на снос зеленых насаждений управлением экологии и природопользования Челябинска какому-либо хозяйствующему субъекту не оформлялось. При расчете компенсационной стоимости установлено, что муниципальному образованию причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в отдел полиции «Курчатовский», по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.21

В Челябинске начотдела Ростехнадзора и бизнесмен предстанут перед судом за взятки и мошенничество. / Житель Миасса предстанет перед судом за поджег тещиной машины. / Челябинец пытался обменять в банки найденные на съемной квартире фальшивки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»