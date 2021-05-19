Большинство челябинцев поддержало идею платных парковок

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заявили, что челябинцы поддерживают инициативу по созданию платных парковок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ведомство подвело итоги опроса челябинцев, в ходе которого планировалось выяснить мнение горожан о возможности организовать в областном центре платные парковки.

«Транспортную систему Челябинской агломерации ждут большие изменения. Организация парковочного пространства в областном центре – важная часть реформы, – напомнили в министерстве. – Свою позицию высказали почти две тысячи человек. Средний возраст участников опроса от 18 до 45 лет».

В центре города-миллионника сосредоточено максимальное количество точек притяжения горожан, и, не удивительно, что проблемы с парковкой возникают у 60% опрошенных, отметили представители ведомства. При этом 85% респондентов заявили, что плохо припаркованные автомобили мешают при движении.

В итоге за упорядочивание парковок проголосовало 92% горожан. Платной парковкой готово воспользоваться 65% горожан. При этом 30% считает, что бесплатное время парковки должно составлять 15-20 минут, 29% – 30 минут. Право на бесплатное пользование должны иметь инвалиды, за это проголосовало 61%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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