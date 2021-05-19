Южноуральские туристы предпочли в майские каникулы Уфу, Москву и Чечню

Связисты выяснили любимые туристические направления южноуральцев.

Привычные зарубежные направления для отдыха россиян в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. С помощью инструментов Big Data эксперты МегаФона выяснили, какие направления пользуются популярностью у жителей нашей области в начале отпускного сезона.

Лидером по количеству гостей из Челябинска стала Уфа – столица соседней Башкирии. Серебро в тройке востребованных мест для отдыха удерживает Москва, куда отправились 10% путешественников. Замыкает топ-3 самых посещаемых мест южноуральцами в майские каникулы – Чеченская республика.

Среди любимых направлений наши земляки также выбирали Дагестан, Оренбург и Казань. Меньше всего абонентов отправилось на Дальний Восток и Северо-Запад России. На общение и обмен впечатлениями от отдыха челябинцы использовали 502 ТБ трафика и почти 8 миллионов минут. Например, самыми интернет-активными днями в Международном аэропорту Челябинска им. И.В. Курчатова стали 8 и 9 мая, а на железнодорожном вокзале – 3, 7 и 10 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть.

А вот столицу края 3 тысяч озер выбрали в качестве отпускного направления жители Нижнего Новгорода и Уфы. Более 54% туристов, посетивших нашу область в майские праздники, приехали из этих регионов.

Путешественники соседней Курганской области, как и тюменцы, выбрали для отдыха кавказские республики Дагестан и Чечню, свердловчане польстились на красоты Башкирии и Краснодарского края, а пермяки провели праздники в Москве и Казани. При этом, московские абоненты не спешили на Урал, а предпочли регионы центральной России – Тулу, Владимир, Тверь, Рязань и Калугу – их посетили 32% московских туристов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.21

Большинство челябинцев поддержало идею платных парковок. / В Челябинске возбудили уголовное дело о ночной вырубке деревьев. / В Челябинске начотдела Ростехнадзора и бизнесмен предстанут перед судом за взятки и мошенничество. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»