В Челябинске вынесли приговор южноуральцу, 12 лет назад забившему женщину молотком

В Челябинске вынесли приговор убийце, 10 лет скрывавшему преступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 19 мая, в областном суде оглашен приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Еманжелинска, обвиняемого в убийстве.

Преступление произошло 15 сентября 2009 года, когда еманжелинец с приятелем убили свою собутыльницу. При этом соучастник южноуральца избежал правосудия, так как скончался в 2011 году.

В тот день два мужчины и женщина выпивали в доме №11 по улице Молодежная в Еманжелинске. Во время посиделок между ними вспыхнул конфликт, и еманжелинцы решили убить собутыльницу.

Они напали на женщину. Сначала один из них (ныне покойный), угрожая ножом, изнасиловал женщину, после чего уже вдвоем они расправились с ней. При этом насильник бил жертву ногами в туловище и голову. Второй вооружился молотком и нанес не менее 5 ударов молотком в голову, а также не менее 1 удара по туловищу.

Медики установили, что женщина получила «открытую черепно-мозговую травму, с обширным разрушением лицевого и мозгового отделов черепа (больше слева), перелом нижней челюсти слева, переломы ребер левой половины грудной клетки, перелом 4-го ребра справа, локальный перелом левой лопатки». Смерть наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

После совершенного убийства труп переместили в погреб, расположенный на территории дома №11 по улице Молодежная в Еманжелинске, где он находился до момента его обнаружения сотрудниками правоохранительных органов. 27 июня 2019 года в ходе обследования летней постройки в подполе были обнаружены скелетированные останки жертвы.

В судебном заседании было установлено, что в марте 2009 года еманжелинец и его жертва получили условные сроки за кражу.

Южноуралец вину в совершении преступления не признал. Челябинский областной суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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