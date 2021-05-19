В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на 4-летнего ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, внезапно напавшего на 4-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в Ленинском районе: к мальчику, стоявшему на остановке общественного транспорта вместе с матерью, пожилой мужчина и ударил его по голове. Ребенок упал. Нападавшего задержали очевидцы.

Свои действия 60-летний челябинец объяснил тем, что его расстроили на работе, и ему нужно было на ком-то сорвать злость.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

Челябинск, Павел Зварзин

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