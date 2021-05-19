Восемь игроков «Трактора» вошли в рейтинг самых дорогих хоккеистов КХЛ

Восемь «черно-белых» вошли в число самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги опубликовало сегодня, 19 мая, издание «Спорт-Экспресс».

В пятый по счету рейтинг вошли 95 хоккеистов. Предыдущий насчитывал всего 85 участников. Правда, тогда минимальная планка была определена в 45 миллионов. В новом списке игроков, получающих такую зарплату, оказалось всего 69, и создатели рейтинга решили снизить «минималку» до 40 миллионов рублей в год. При этом речь идет о гарантированной заработной плате, без учета бонусов и премиальных.

Самым дорогим игроком КХЛ стал форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Чешский хоккеист русского происхождения получит в следующем сезоне 115 миллионов рублей. На втором месте – защитник «Барыса» из Астаны Даррен Диц с двойным канадско-казахстанским гражданством и годовым окладом в 100 миллионов рублей. На третьем – россиянин Вадим Шипачев из «Динамо» (Москва).

В челябинском «Тракторе» больше всех будет получать нападающий Владимир Ткачев, перешедший в клуб из СКА за 75 миллионов рублей в год. Он вошел в число игроков КХЛ, занявших 7-10-е места рейтинга.

14-18-е место рейтинга с заработной платой в 65 миллионов рублей заняли финский нападающий Теему Пулккинен, купленный у ярославского «Локомотива», и защитник Альберт Яруллин, перешедший из казанского «Ак Барса».

В группе игроков, занявших 25-34-е места рейтинга с годовым окладом в 55 миллионов рублей, оказался американо-белорусский защитник «Трактора» Ник Бэйлен.

Чешские нападающие «черно-белых» Томаш Гика и Лукаш Седлак с зарплатой в 50 миллионов рублей заняли 35-53 место. Шведский защитник Лоуренс Пилут (45 миллионов рублей) – вошел в число игроков, занявших 53-69-е место.

Наконец, 72-е место рейтинга с зарплатой в 41 миллион рублей занял форвард «Трактора» Сергей Калинин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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