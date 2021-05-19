Конец недели на Южном Урале ознаменуется жарой, грозами и штормовым ветром

В Челябинскую область вернется жара, но с дождями, грозами и порывистым ветром.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на четверг, 20 мая, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +5, +10 градусов по Цельсию, в горах и низинах до +1. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с переходом на южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11.

В ночь на пятницу температура атмосферного воздуха +7,+12 градусов, в низинах до +4. Днем местами небольшие дожди, грозы, температура +25, +30 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

В субботу погода и вовсе разыграется. Ночью синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, температуру +10, +15 градусов. Зато днем, как и в пятницу, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер южный с переходом днем на западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы 15-18 метров в секунду.

В Челябинске в ближайшие три дня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура в ночь на 20 мая 7-9 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +25, +27 градусов. В пятницу ночью синоптики обещают +9, +11 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов выше нуля. В субботу ночью ожидается +12, +14 градусов. Днем воздух раскалится до +29, +31 градуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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